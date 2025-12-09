Gerentes y mánagers jóvenes

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Leyendo los maravillosos boletines de nuestra pelota me encontré con un dato muy interesante que deseo compartir con ustedes.

¿Cuál es la edad de los gerentes y mánagers de Lidom?.

Calculé que la edad promedio de los mánagers es de 40 años, mientras que gerentes de 39.5.

Los dirigentes

1- Gilbert Gómez, del Licey 33 años.

2- Carlos Paulino de las Estrellas 36 años.

3- Ramón Santiago del Escogido 45 años.

4- Luis Pipe Urrueta de las Aguilas 45 años.

5- Víctor Estévez de los Toros 37 años.

6- José Leger de los Gigantes 43 años.

Los gerentes

1- Audo Vicente del Licey 46 años.

2- Angel Ovalles de las Estrellas 43 años.

3- Carlos Peña del Escogido 47 años.

4- Jaylon Pimental de los Gigantes 30 años.

5- Gian Guzmán de las Aguilas 35 años.

6- Jesús Mejía de los Toros 36 años.

Mucho de ellos tienen futuro para trabajar en Estados Unidos porque son visionarios, actualizados y saben de pelota.