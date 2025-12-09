Impacto deportivo
Gerentes y mánagers jóvenes
Leyendo los maravillosos boletines de nuestra pelota me encontré con un dato muy interesante que deseo compartir con ustedes.
¿Cuál es la edad de los gerentes y mánagers de Lidom?.
Calculé que la edad promedio de los mánagers es de 40 años, mientras que gerentes de 39.5.
Los dirigentes
1- Gilbert Gómez, del Licey 33 años.
2- Carlos Paulino de las Estrellas 36 años.
3- Ramón Santiago del Escogido 45 años.
4- Luis Pipe Urrueta de las Aguilas 45 años.
5- Víctor Estévez de los Toros 37 años.
6- José Leger de los Gigantes 43 años.
Los gerentes
1- Audo Vicente del Licey 46 años.
2- Angel Ovalles de las Estrellas 43 años.
3- Carlos Peña del Escogido 47 años.
4- Jaylon Pimental de los Gigantes 30 años.
5- Gian Guzmán de las Aguilas 35 años.
6- Jesús Mejía de los Toros 36 años.
Mucho de ellos tienen futuro para trabajar en Estados Unidos porque son visionarios, actualizados y saben de pelota.