El fantasma de la lesiones en NY

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Alex Rodríguez y Robinson Canó fueron las últimas grandes estrellas dominicanas en los Yankees de Nueva York.

Desde entonces, tenemos una larga lista de jugadores criollos que brillan, pero se desploman debido a inesperadas lesiones.

Caso 1:

Miguel Andújar pegó 76 extrabases en su primer año completo. Compitió por el Premio de "Novato del Año". Pegó 27 jonrones, 47 dobles y 2 triples.

Al año siguiente se lastimó del hombro y perdió su puesto con los Yankees.

Caso 2:

Gary Sánchez emergió como un catcher jonronero y de gran frecuencia.

Pegó 100 jonrones en 4 años. Se lesionó y salió del escenario de los Yankees.

Caso 3:

Luis Severino por poco tuvo una campaña de 20 victorias con los Yankees.

En la temporada del 2018 ganó 19 juegos.

Perdió un año por lesiones y salió de los Yankees.

Caso 4:

Jason Domínguez tiene un poder descomunal y lleva 2 años bajo el fantasma de las lesiones. La última fue en el hombro y se perderá 10 juegos.

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