Impacto Deportivo
El fantasma de la lesiones en NY
Jason Domínguez tiene un poder descomunal y lleva 2 años bajo el fantasma de las lesiones. La última fue en el hombro y se perderá 10 juegos.
Alex Rodríguez y Robinson Canó fueron las últimas grandes estrellas dominicanas en los Yankees de Nueva York.
Desde entonces, tenemos una larga lista de jugadores criollos que brillan, pero se desploman debido a inesperadas lesiones.
Caso 1:
Miguel Andújar pegó 76 extrabases en su primer año completo. Compitió por el Premio de "Novato del Año". Pegó 27 jonrones, 47 dobles y 2 triples.
Al año siguiente se lastimó del hombro y perdió su puesto con los Yankees.
Caso 2:
Gary Sánchez emergió como un catcher jonronero y de gran frecuencia.
Pegó 100 jonrones en 4 años. Se lesionó y salió del escenario de los Yankees.
Caso 3:
Luis Severino por poco tuvo una campaña de 20 victorias con los Yankees.
En la temporada del 2018 ganó 19 juegos.
Perdió un año por lesiones y salió de los Yankees.
Caso 4:
Jason Domínguez tiene un poder descomunal y lleva 2 años bajo el fantasma de las lesiones. La última fue en el hombro y se perderá 10 juegos.
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