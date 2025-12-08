¡Gracias presidente Luis Abinader!

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Quiero dar las gracias públicamente al presidente de la República, Luis Abinader por su apoyo contundente al Deporte y por lo que acaba de hacer para felicidad de los niños de la Academia La Javilla.

Esta institución, que va rumbo a 70 años, no tenía el título de propiedad de sus terrenos.

Como el presidente está ejecutando un justo y agresivo plan de titulación, en nombre de la Academia La Javilla, (en mi calidad de colaborador de la institución) encaminé la solicitud de apoyo para esa tremenda Academia de Béisbol.

Todo comenzó con una visita a Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien luego de conocer la historia de la Academia La Javilla, se mostró interesado en ayudar.

Convocó a Rafael Burgos, su amigo, y quien es director de Bienes Nacionales, y le pidió que averiguara si estos terrenos ciertamente habían sido ocupados por tanto tiempo por Academia La Javilla, y otro elemento clave: Si no existía algún tipo de impedimento.

Agotados esos pasos, lo sometieron ante el presidente Luis Abinader, un gran deportista, y de inmediato dio su aprobación.

El sábado pasado se procedió a firmar el contrato que avala la donación oficial de los terrenos por parte del Gobierno y ahora se emitirá el título de propiedad.