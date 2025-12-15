Juan Soto ha dado en el blanco

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

E l pelotero Juan Soto se sentó con Luz García en su Podcast, y de manera tranquila, tocó temas relevantes, siendo uno de ellos de gran interés y que deben escuchar todos jugadores.

¿A qué se refirió?

Soto habló claro de cómo se cuida para no tener problemas con el uso de sustancias prohibidas.

Ese tema que ha afectado a muchos jugadores dominicanos y que nos pone a pasar verguenza.

Soto dijo algo elemental, algo sencillo, algo que si todos aplicaran, otro gallo cantaría.

Dice Soto que tiene un tío médico, y que no toma nada sin su autorización.

Que junto a su tío, tienen la lista de todos los medicamentos prohibidos por las Grandes Ligas.

Fue más lejos al señalar que una vez tuvo una gripe tan terrible, que estuvo a punto de tomar algo peligroso.

Su médico revisó el medicamento, vio la lista de prohibiciones de las Grandes Ligas, y no lo usó.

Así de simple debe ser el procedimiento de cada jugador. No se debe tomar ningún medicamento sin supervisión. Se ve simple, pero muchos jugadores no lo hacen. Es momento de tomar el ejemplo de Soto.

