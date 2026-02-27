Kelvin Cruz apoyó el Clásico

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Desde el próximo lunes el país pondrá toda su atención en el Clásico Mundial de Béisbol y vamos a pujar 100% al equipo dominicano.

Todo arranca en RD con los juegos de exhibición entre el equipo nacional y los Tigres de Detroit.

Pero desde el jueves, toda la atención se traslada a la ciudad de Miami.

Quiero felicitar al ministro de Deportes, Kelvin Cruz por su compromiso con el equipo de RD.

Ha estado muy pendiente a la participación de los jugadores, lo que necesita el equipo, en fin, totalmente identificado.

Kelvin tomó la señal del presidente Luis Abinader, quien prometió dar todo su apoyo al equipo.

Tenemos un trabuco

En pelota no hay nada seguro, puede pasar cualquier cosa, pero RD lleva un tremendo equipo.

Imagíne usted que entre Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr, Manny Machado y Fernando Tatis Jr tienen contratos por casi 2 mil millones de dólares.

Tenemos talento en cada posición y algo relevante es que se observa armonía en el club.

Albert Pujols, por su historial como pelotero, será una influencia positiva en el equipo de RD.