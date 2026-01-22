Leones rinden homenaje a Moisés

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el inicio de la Serie Final ayer miércoles en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el Escogido Baseball Club homenajeó a Moisés Alou, cuatro veces campeón como gerente general de los melenudos.

Alou guió al conjunto al campeonato en las temporadas 2009-10, 2011-12, 2012-13 y 2015-16, completando así la dinastía escogidista más reciente.

Alou, hijo de Felipe Rojas, otra leyenda de los rojos, realizó el lanzamiento inaugural de la Serie Final en la que los Leones van en busca de la corona 18.

Junto al ex Grandes Ligas estuvieron los directivos Eduardo Najri, presidente; Fernando Armenteros, vicepresidente ejecutivo; José Miguel Bonetti Du-Breil, director; Kai Schoenhals, Luis Manuel Bonetti Mesa y Otto Obritzhauser, miembros de la Junta Directiva, así como José Miguel Bonetti Terán.