Liga Nacional Baloncesto crece

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Me invitaron a conocer los planes de la Liga Nacional de Baloncesto y me enteré de temas relevantes.

Los ejecutivos del Banco de Reservas ofrecieron ayer su apoyo.

Confirmaron ese matrimonio que incluye patrocinio en 12 de las 20 ediciones de la Liga Nacional.

La LNB estuvo encabezada por Antonio Mir y directivos de los equipos.

El Banco de Reservas envió a los ejecutivos Alieska Díaz, Yubelkis Ramírez, Nelson Encarnación, Héctor Romero y Oscar Peña, entre otros.

Dice Mir que la expansión del baloncesto en todo el país ha sido un éxito.

El último torneo tuvo visualizaciones de 7 millones de personas.

Un tema pendiente es que el interés en la Capital sea igual que en los Pueblos, y están en eso.

Alieska, al hablar, resaltó que Banreservas apoya a la juventud y que hacen una inversión país.

Establecieron que Leonarto Aguilera, presidente del Banco de Reservas, está contento por el crecimiento de la LNB.

Hubo una muy buena asistencias de periodistas deportivos, encabezados por mi padre, Leo Corporán, editor deportivo de El Nacional.

Les felicito!!!.