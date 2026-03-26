El podcast de Impacto Deportivo

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

Me pongo muy contento siempre cuando se acerca abril porque es la fecha en que celebro los aniversarios de mis programas Impacto Deportivo Radio y Televisión.

Impacto Deportivo Televisión cumple 30 años y se transmite cada sábado de 12 a 1:30 del mediodía por CDN Deportes.

Impacto Deportivo Radio cumplirá 34 años y se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía por Caliente 104.1 FM.

¿Por qué hemos llegado a 34 años?

La respuesta es simple: Nos adaptamos a los tiempos, sumamos nuevas herramientas y combinamos el poder de todos los medios de comunicación.

Cuando salió Twitter, ahí mismo me uní a esa red social. Hice lo mismo Facebook.

Cuando se pegó el Instagram, arrancamos para esa otra red. Actualmente tengo entre las 3 redes más de un millón de seguidores.

¿Qué hay pegado ahora?. ¡Oh, los podcast!.

Entonces, vamos para allá con el podcast inteligente de Impacto Deportivo.

¡Cuento contigo!.