Impacto deportivo
El podcast de Impacto Deportivo
Impacto Deportivo Radio cumplirá 34 años y se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía por Caliente 104.1 FM.
Me pongo muy contento siempre cuando se acerca abril porque es la fecha en que celebro los aniversarios de mis programas Impacto Deportivo Radio y Televisión.
Impacto Deportivo Televisión cumple 30 años y se transmite cada sábado de 12 a 1:30 del mediodía por CDN Deportes.
Impacto Deportivo Radio cumplirá 34 años y se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía por Caliente 104.1 FM.
¿Por qué hemos llegado a 34 años?
La respuesta es simple: Nos adaptamos a los tiempos, sumamos nuevas herramientas y combinamos el poder de todos los medios de comunicación.
Cuando salió Twitter, ahí mismo me uní a esa red social. Hice lo mismo Facebook.
Cuando se pegó el Instagram, arrancamos para esa otra red. Actualmente tengo entre las 3 redes más de un millón de seguidores.
Columnistas Deportes
Lágrimas que exaltan seriedad
Franklin Mirabal
¿Qué hay pegado ahora?. ¡Oh, los podcast!.
Entonces, vamos para allá con el podcast inteligente de Impacto Deportivo.
¡Cuento contigo!.