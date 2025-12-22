Presidente Abinader apoya béisbol

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

El pasado viernes el presidente de la república, Luis Abinader y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, invitaron a palacio a los peloteros de Grandes Ligas.

En la portada del diario HOY se tituló: “Una cena de Grandes Ligas”.

Este encuentro fue la continuación de un apoyo continuo del presidente en favor del béisbol.

¿Qué tanto apoyo?

1- Prometió apoyo económico para el equipo de RD que va al Clásico Mundial.

2- Reparó el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

3- Reparó el estadio José Briceño de Puerto Plata.

4- Ha dado apoyo a los estadio Cibao, de Santiago, y Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

5- Y en enero, tendremos noticias históricas sobre el nuevo estadio Quisqueya de Santo Domingo.

Al hablar en la cena, Abinader pidió que sea una costumbre que cada año en diciembre los peloteros asistan a palacio.

De su lado, Kelvin Cruz demostró poder de convocatoria porque asistió hasta al dirigente del Clásico Albert Pujols.

Desde mi perspectiva de casi 40 años en el periodismo, doy un 100 al presidente en lo referente al apoyo al béisbol y el deporte.