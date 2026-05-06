Sorpresiva muerte de Piculín

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

V i la carrera completa del baloncestista José “Piculín” Ortiz y ciertamente fue una leyenda de Puerto Rico.

Tenía muchos amigos en el país por los constantes enfrentamientos entre ambos países. Murió muy jóven, apenas 62 años, pero se supo que un cáncer lo sorprendió y lo sacó de juego.

¡Se fue un gran jugador!.

Tuvo una destacada carrera internacional durante 24 años y fue un referente de la Selección de Puerto Rico por más de dos décadas, entre 1983 y 2004. También había sido exaltado al Salón de la Fama de la FIBA.

Ortiz, quien compitió en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004) y cinco Mundiales (España 1986, Argentina 1990, Canadá 1994, Grecia 1998 y Estados Unidos 2002) y jugó en la liga de su país, la NBA, la liga ACB de España y Grecia.

Esto me recuerda la muerte de Frank Prats, quien falleció jóven.

Uno entiende que estos atletas deberían vivir 80 ó 90 años, pero la vida guarda sorpresas desagradables.

Ojalá que algunos de los jugadores dominicanos de su era puedan ir a su entierro en Puerto Rico.

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