Qué fue el genocidio armenio: historia, cifras y por qué sigue siendo polémico

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El genocidio armenio es considerado el primer gran exterminio del siglo XX y sigue siendo objeto de debate más de cien años después. Entre 1915 y 1923, el Imperio otomano emprendió una campaña de persecución y deportación contra la población armenia, acusada de colaborar con Rusia durante la Primera Guerra Mundial. El episodio comenzó oficialmente el 24 de abril de 1915, cuando cientos de intelectuales y líderes comunitarios fueron arrestados y ejecutados en Constantinopla.

Las deportaciones masivas hacia el desierto de Siria, las marchas forzadas, los fusilamientos y la inanición provocaron la muerte de entre 600,000 y 1.5 millones de armenios, según estimaciones históricas. La comunidad perdió gran parte de su élite cultural y política, y miles de familias fueron desplazadas de sus tierras ancestrales.

El genocidio armenio es considerado el primer gran exterminio del siglo XX y sigue siendo objeto de debate más de cien años después. Entre 1915 y 1923,

El genocidio armenio ha sido reconocido por más de veinte países y por organismos internacionales, pero Turquía rechaza el término “genocidio”, alegando que las muertes fueron consecuencia de la guerra y de medidas de seguridad. Esta postura mantiene viva la polémica y dificulta la reconciliación histórica.

Testimonios y registros de diplomáticos y observadores extranjeros, como el embajador estadounidense Henry Morgenthau y el enfermero alemán Armin T. Wegner, documentaron las atrocidades y dejaron evidencia de lo ocurrido. El genocidio armenio fue un antecedente directo del Holocausto y un recordatorio de los riesgos de la negación y el silencio.