Nuevo reto para Fernando Tatis Sr.: lo que enfrenta ahora con los Tiburones de La Guaira

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Tiburones de La Guaira anunciaron oficialmente la contratación de Fernando Tatis Sr. como su nuevo mánager para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, según un comunicado difundido la noche del miércoles.

Tatis llegará a Venezuela con la misión de meter a La Guaira en una postemporada, luego de dos años fuera de la fiesta de enero.

Como parte de su éxito al frente de un equipo profesional, se puede rescatar el campeonato que logró con Estrellas Orientales, en la contienda 2018-2019, en el que puso fin a una sequía de 51 años sin títulos para la franquicia.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Junta Directiva del club, Wilmer Ruperti, quien expresó su entusiasmo por la llegada del dirigente dominicano.

“Vamos a tenerte, Fernando, con nosotros para que nos ayudes y seamos los próximos campeones”, señaló.

La vinculación entre ambas partes ya había sido adelantada en días recientes, luego de que el periodista Daniel Álvarez-Montes reportara las conversaciones, lo que generó expectativa entre los seguidores del conjunto litoralense.

Tatis, de 51 años y oriundo de San Pedro de Macorís, cuenta con 11 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas y una destacada trayectoria como dirigente en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, donde fue reconocido como Dirigente del Año en la campaña 2024-2025.

Actualmente también se desempeña como estratega con los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol.