Conquistando las aguas: Sarah Ochoa brilla en Boca Chica y se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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La adolescente Sarah Ochoa volvió a ganar, esta vez al coronarse campeona del equipo de natación Making Waves en ka categoría 13-17 años en Boca Chica Open Water celebrado el pasado domingo.

Sarah logró un tiempo extraordinario de 54 minutos realizando por primera vez 3 kilómetros en aguas abiertas, demostrando disciplina, capacidad y habilidades en ese deporte.

Joven nadadora Sarah Ochoa

En el 2025 Sarah obtuvo el segundo lugar en ese evento en el país, clasificando así para su primera participación como mundial isla en el Oceanman World Final Champion celebrado en Dubai en diciembre pasado.

En esta competencia logró alcanzar la posición número 13 Overall, entre las 159 mejores nadadoras de más de 90 países que participaron en aguas abiertas en Dubai, con una puntuación de 31.11 minutos.

En la actualidad Sarah se prepara para los eventos más importantes de natación carrera, el clasificadora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a celebrarse en el país.