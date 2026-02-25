Natación evaluó a atletas y técnicos para Juegos 2026

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

En un gran esfuerzo por obtener una preparación óptima para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Federación Dominicana de Natación, registró tres días de ardua evaluación de técnica y teórica.

La noticia la dio a conocer el doctor, Radhamés Tavarez, presidente de la Federación Dominicana de Natación, al conversar con redacdores de HOY.

Indicó que se realizaron de manera exitosa y con una gran participación los programas de preparación estratégica de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Dijo que las actividades, movilizaron a más de un centenar de personas entre atletas y personal técnico, se dividieron en dos frentes simultáneos de alto rendimiento: el Campamento de Tecnificación de Natación Carreras y el Chequeo Oficial de Aguas Abiertas.

El Campamento de Tecnificación

Declaró que allí se reunieron a los nadadores con marcas "AAA" y asistieron mas de 42 atletas de élite, respaldados por 10 entrenadores y 8 miembros del personal de staff.

Comentó que ese módulo intensivo de entrenamientos y evaluación teórica estuvo bajo la estricta coordinación técnica del Director Técnico Henry Reyes, enfocado en la corrección biomecánica y el desarrollo aeróbico.

Los 25 fondistas

Indicó que, de manera paralela, las aguas dominicanas fueron el escenario del Control de Aguas Abiertas, un evento de chequeo crucial que convocó a 25 fondistas, supervisados por un cuerpo de 12 jueces oficiales y 10 miembros de staff logístico.

La dirección técnica de la prueba estuvo a cargo del experimentando técnico, Adrián Marte.