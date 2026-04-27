¿Cómo Karl-Anthony Towns se ha convertido en la pieza central del éxito de Nueva York?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

A través de los cuatro partidos contra los Hawks de Atlanta, el pivot dominicano Karl-Anthony Towns se ha convertido en el jugador más valioso de los Knicks de Nueva York en los playoffs.

Towns promedia 21 puntos, 10,8 rebotes, 5,0 asistencias y 3,1 robos en tan solo 32,5 minutos por partido, con un 61% de acierto en tiros de dos y un 50% en triples.

Su espectacular actuación de 25 puntos en el primer partido y su histórico triple-doble en el cuarto fueron claves para asegurar esas victorias, mientras que muchos de sus compañeros clave han rendido al nivel esperado.

Towns es el cuarto jugador de los Knicks en lograr un triple-doble en la postemporada, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Walt Frazier y Dick McGuire, y a su compañero de equipo Josh Hart.

Defensa y enfoque en el pase han sido clave

El entrenador Mike Brown desató a Towns como una amenaza combinada de anotación y pase desde el poste bajo contra Atlanta, especialmente en las dos victorias de los Knicks. Ha recompensado a su entrenador y al equipo con algunas de sus mejores actuaciones como jugador en Nueva York.

Las asistencias no suelen ser un pilar del juego de Towns. Pero Karl-Anthony se ha elevado a un nuevo nivel contra Atlanta. Sus pases ha sido especialmente impresionantes.

El hecho de que Towns sea un creador de juego eficaz le da un respiro a su compañero estrella Jalen Brunson, además de permitirle desarrollar su juego sin balón, donde resulta efectivo.

Nueva York es uno de los favoritos para llegar a las Finales desde la Conferencia Este y Karl-Anthony Towns es la clave decisiva para llegar a dicha meta.