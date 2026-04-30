¿Por qué la Copa Mundial de 2026 está rompiendo todas las reglas?

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina, y no es un torneo cualquiera, sino un espectáculo masivo que abarcará todo un continente y que está llamado a reescribir la historia del "deporte rey".

A continuación, descubramos algunas curiosidades y datos interesantes sobre la edición 2026 de la Copa Mundial de fútbol.

1. Los "Tres Grandes" copresentan por primera vez

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo será organizada por tres naciones: Canadá, México y Estados Unidos.

Si bien Japón y Corea del Sur compartieron la sede en 2002, esta candidatura conjunta abarca todo un continente.

2. 48 equipos, 104 partidos

Olvídese del formato de 32 equipos que conocemos desde 1998. La edición de 2026 se amplía a 48 equipos. Esto significa más debutantes, más equipos que dan la sorpresa y la asombrosa cifra de 104 partidos, en comparación con los 64 habituales.

3. Estadio Azteca, el histórico pabellón del Mundial

El Estadio Azteca de la Ciudad de México es oficialmente una leyenda. Cuando suene el silbato inaugural el 11 de junio de 2026, se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar partidos de tres Copas Mundiales diferentes (1970, 1986 y 2026).

4. Resurgir de la hierba natural

En una victoria importantísima para la seguridad de los jugadores y la calidad del juego, la FIFA ha ordenado que los 16 estadios, incluidos los cuatro con techos permanentes, instalen campos de césped natural híbrido.

5. Un partido por encima de las nubes

Si bien el Estadio Azteca de la Ciudad de México es famoso por su altitud, los jugadores también deberían tener sus tanques de oxígeno a mano para sus compañeros. El Estadio Guadalajara (Akron Stadium) se encuentra a una altitud aún mayor que muchos estadios regionales, a 1566 metros, y la Ciudad de México alcanza la asombrosa cifra de 2240 metros.

6. La tecnología toma la iniciativa.

Prepárense para el arbitraje más avanzado tecnológicamente de la historia. La FIFA está introduciendo avatares digitales hiperrealistas para cada jugador que ayudarán con el VAR. Estos modelos 3D permiten a los árbitros analizar fueras de juego y faltas desde cualquier ángulo al instante.