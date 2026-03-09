Corea del Sur vence a Australia por 5 y alcanza los cuartos de final de la WBC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Corea del Sur avanzó a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol mediante un complicado sistema de desempate, derrotando a Australia por 7-2 el lunes en el Tokyo Dome.

Los surcoreanos se unen a Japón y Shohei Ohtani, quienes ya habían avanzado desde el Grupo C.

Corea del Sur, Australia y Taiwán terminaron la fase de grupos con un balance de 2-2, pero Corea del Sur necesitaba vencer a Australia por cinco carreras o más para avanzar, y lo logró.

Australia podría haber avanzado ganando, o perdiendo por cuatro carreras o menos.

Corea del Sur anotó la carrera decisiva en la novena cuando el elevado de sacrificio de Hyun Min Ahn impulsó a Hae-Min Park. Un error en el tiro del campocorto australiano Jarryd Dale mantuvo viva la entrada y permitió a Park llegar a tercera y anotar la carrera decisiva.

Hubo aún más drama en la parte baja de la novena cuando el jardinero derecho surcoreano Jung Hoo Lee realizó una atrapada en picado ante Rixon Wingrove. La pelota parecía un doble seguro que habría ido a la pared y podría haber anotado a un corredor australiano desde primera para darle a Australia una derrota de cuatro carreras, lo que habría sido suficiente para avanzar.

Marca el primer viaje de Corea del Sur a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) tras tres fracasos consecutivos en la clasificación de grupos.

Bo Gyeong Moon fue clave para Corea del Sur con cuatro carreras impulsadas, sumando 11 en el torneo. Australia usó a tres lanzadores en las primeras tres entradas, intentando frenar a los agresivos coreanos.

Australia redujo su margen de derrota a cuatro carreras en dos ocasiones, pero Corea del Sur remontó en ambas ocasiones.

Japón (3-0) cierra la fase de grupos el martes contra Chequia (0-3).