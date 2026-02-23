Cuba se alzó con el primer lugar Copa Independencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTIAGO. Cuba acaparó los máximos honores en la 45 edición de la tradicional Copa Independencia Nacional de Boxeo, la cual cerró con una cartelera de 14 peleas en femenino y masculino, que tuvo como escenario el techado del Cupes de los Pepines y el respaldo del Ministerio de Deportes.

En la justa participaron siete países junto a República Dominicana y dos selecciones de Santiago, como ciudad anfitriona.

Los cubanos acumularon un total de 31 puntos para llevarse la Copa Alcaldía de Santiago.

El plantel de República Dominicana (Selección Nacional) batalló hasta la última pelea con Cuba, ambos con 29 puntos y fue el último combate que definió el campeón, quedando los criollos en segundo tras sumar 29 puntos.

Guatemala se quedó con el tercer puesto tras sus peleadores acumular 12 puntos.

El equipo anfitrión de Santiago hizo una excelente representación y se situó en la cuarta posición con 9 puntos.

CAMPEONES INDIVIDUALES

En la división 48-51 kg femenino, Esther Jiménez (Santiago) obtuvo la victoria por RSC en el tercer asalto ante Maciel Hernández (DOM-B).

En los 54 kg femenino, Yoolh Jennefer Millene (GUA) se impuso por decisión unánime (5-0) frente a Roseli Pérez (Santiago).

En 57 kg femenino, Magda Massó (Cuba) venció por decisión unánime (5-0) a Génesis de la Rosa (RD).

En los 60 kg femenino, Katherine Bera (RD) ganó por abandono en el primer asalto ante Crismaili Vargas (Santiago).

En 65 kg femenino, María Victoria Chiroy (Guatemala) triunfó por RSC en el primer asalto frente a Celiné López (SantiagoB).

En la categoría 70 kg femenino, Dayira Mesa (Cuba) derrotó por decisión unánime (5-0) a Arileidy Taveras (Santiago).

En 75 kg femenino, Yoana Rodríguez (Cuba) logró victoria por decisión unánime (5:0) ante Kimberly Gittens (Barbados).

En la división 55 kg masculino, Fredelin de los Santos (RD) venció por decisión dividida (3-2) a Keuri Alcántara (Santiago).

En 60 kg masculino, Saidel Horta (Cuba) superó por decisión (4-1) a Yohan Agüero (RD).

En 65 kg masculino, Erislandy Álvarez (Cuba) obtuvo victoria por nocaut en el segundo asalto frente a Javier Valdez (SantiagoB).

En los 70 kg masculino, Ricardo Cuello (RD) ganó por abandono en el primer asalto ante Nelson Ovalle (SantiagoB).

En la categoría 80 kg masculino, Noel Pacheco (RD) se impuso por nocaut en el primer asalto frente a Wilmer Valerio, representante de Santiago B.