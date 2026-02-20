Tres púgiles de República Dominicana, a semifinales de Copa Independencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago. La selección nacional (Dom) cerró la última cartelera inscribiendo a otros tres peleadores para las semifinales de la 45 Copa Independencia Nacional de Boxeo, que se celebra en el polideportivo del club Cupes, del sector Los Pepines, de esta ciudad.

Fredelin de los Santos (55 kg), Noel Pacheco (80 kg) y José Augusto Triset (+90 kg) se adjudicaron victorias para asegurar un puesto en las semifinales.

De los Santos venció 5-0 a José Daniel Felipe Mejía (GUT), Pacheco dispuso con barrida 5-0 de Jorge Marino Ocho (CUB) y Triset también consiguió decisión unánime 5-0 ante Randy Manuel Peralta (Santiago).

En esa cartelera, los equipos Cuba y Santiago inscribieron a dos peleadores cada uno, mientras que Dom-B y Santiago-B, uno por conjunto.

El cubano, medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos, Erislandy Alvarez pasó a las semifinales derrotando 5-0 a Ezequiel Martínez (Santiago), en los 65 kg.

Su compatriota Julio César de la Cruz dispuso por RSC en el segundo asalto de Seth Lawrence, Barbados, en la división +90.

Keury Alcántara (Santiago) paso a la siguiente ronda en 55 kg, al noquear (RSC) a Jahir villa (ECU).