Dedican a Ortiz Bosch Torneo Baloncesto Femenino del DN

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La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) anunció el 40 Torneo de Baloncesto Superior Femenino (TBSF Distrito 2026), programado para iniciar el 22 de mayo próximo y por la Copa Seaboard.

La dedicatoria recayó sobre la legendaria dirigente política Doña Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y asesora del Poder Ejecutivo en ética, transparencia y anticorrupción, y primera vicepresidenta del PRM.

Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, dio los detalles de la justa en la que competirán los clubes San Carlos, vigente campeón, Mauricio Báez, San Lázaro y La Ciénaga, los cuales jugarán oficialmente en el polideportivo del club Ensanche Luperón.

Castillo resaltó que en la jornada inaugural se enfrentarán los clubes La Ciénaga y San Lázaro, a las 5:00 de la tarde, luego se hará el acto protocolar de apertura, y a las 7:00 de la noche, se medirán las escuadras finalistas del torneo 2025 San Carlos y Mauricio Báez.

Castillo ofreció detalles del evento en la rueda de prensa celebrada ayer en el salón de conferencia James Rodríguez, del Ministerio de Deportes, con la presencia del viceministro de Deportes e Inmortal Fernando Teruel; la diputada Melina Sánchez, por el Distrito Nacional; y el Inmortal José -Boyón- Domínguez, secretario de Abadina.

Además, Junior Páez, vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); Carlos Gerónimo, director técnico; y Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard “Energía Limpia”.

Castillo anunció la designación de la diputada Melina Sánchez como la presidenta del Comité Organizador del TBS Femenino 2026. También hablaron Teruel, Sánchez, Páez, Geraldino y Sánchez, quien dijo se hará un Juego de Estrellas.

Gerónimo dijo que se jugará martes y jueves, a partir de las 6:00 de la tarde, y los sábados, desde las 4:00, con una doble cartelera y los equipos podrán contratar dos refuerzos nacionales y otras dos U20.