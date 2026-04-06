¡Diversión sana! Juegos Semana Santa lograron su objetivo

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Tras cumplir con el objetivo que se había planteado el Ministerio de Deportes, los Juegos Semana Santa 2026 cerraron ayer tras una jornada de cuatro días de integración social en 24 lugares (en su mayoría balnearios) de 18 provincias del país.

Las actividades fueron encabezadas por el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, quien resaltó el valor de los juegos como parte de un trabajo preventivo, que habría permitido a los ciudadanos disfrutar con seguridad y en un ambiente sano.

De acuerdo con una nota servida por el Ministerio de Deportes, en playas, ríos, balnearios y barrios, las personas se integraron sin importar edad ni género en disciplinas y actividades como baloncesto 3x3, voleibol, fútbol, vitilla, dominó, juego de soga, carreras de sacos, entre otras.

Los juegos fueron coordinados por el personal técnico del Ministerio de Deportes, bajo la dirección del viceministro de Deportes, Fernando Teruel, quien lo distribuyó en los diferentes puntos habilitados para este montaje.

Eventos competitivos, como el Festival Deportivo Rubén Toyota, también contaron con el apoyo del Ministerio de Deportes.

Las sedes

Las actividades de Semana Santa 2026 abarcaron comunidades como Jarabacoa y el complejo deportivo de La Vega; en el Distrito Nacional, La Ciénaga, donde hubo boxeo supervisado por el viceministro Franklin De la Monta y en Capotillo, así como espacios de Boca Chica, Parque del Este, Pedro Brand, Pedernales, Monte Plata, entre otras.