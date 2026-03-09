Las series y películas que reinan en Netflix esta semana (y no te quieres perder)

Querido y gentil lector, esta autora se complace en presentarte las series y películas que están arrasando en la plataforma Netflix, iniciando por el segundo y libertino hijo de lady Violet, quien no solo acapara las portadas de la columna de Lady Whistledown, sino también las pantallas.
Aquí te dejo los diamantes de la temporada:
Bridgerton
La cuarta temporada de esta saga sigue reinando en Netflix, manteniéndose en el primer lugar de las tendencias de la plataforma.
En esta nueva historia que sacude a la alta sociedad, el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada que se presenta disfrazada en un baile de máscaras. Fascinado por ella, el joven aristócrata está dispuesto a todo por descubrir su identidad y conquistar su corazón.
Pero la gran pregunta es: ¿será Sophie capaz de rendirse ante esos ojos azules y los encantos del libertino favorito de la familia? ¿Hasta dónde llegará Benedict por amor?
The Vampire Diaries
Atrapados en cuerpos adolescentes, los hermanos vampiros Stefan y Damon Salvatore mantienen una intensa rivalidad mientras ambos se enamoran de la encantadora Elena Gilbert, en una historia marcada por el romance, el misterio y los secretos sobrenaturales.
Máquina de guerra
En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate se ve obligado a liderar a su unidad en una lucha desesperada por sobrevivir cuando se enfrentan a una amenaza inimaginable.
Tras la extraña desaparición de un niño, un pequeño pueblo se ve envuelto en un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y la aparición de una niña con habilidades extraordinarias.
Los dinosaurios
Desde el primer hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental explora los 165 millones de años en que estas criaturas dominaron la Tierra, así como las fuerzas que moldearon su evolución y eventual desaparición.
