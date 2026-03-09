Llega a Santiago un avanzado centro de simulación para cirugía mínimamente invasiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el propósito de impulsar la innovación y fortalecer las competencias quirúrgicas en el país, fue inaugurado en Santiago el nuevo centro de simulación para cirugía mínimamente invasiva, fruto del trabajo colaborativo entre Johnson & Johnson y Farmaconal Quirúrgica. Este centro está equipado con cuatro simuladores Pelvic Trainer de última generación, que integran tecnología médica avanzada para la formación en habilidades laparoscópicas básicas de residentes y especialistas en cirugía general y ginecología.

Este nuevo centro llega para complementar la oferta del Centro de Entrenamiento en Santo Domingo, inaugurado en 2024 y que hasta la fecha ha capacitado a más de 800 profesionales de la salud, ofreciendo a residentes de cirugía general y ginecología, así como a cirujanos recién graduados, una alternativa moderna y accesible para perfeccionar técnicas laparoscópicas. La nueva instalación está equipada con tecnología de punta, que incluye simuladores de laparoscopía, monitores de videoendoscopia y dispositivos médicos avanzados para el desarrollo de habilidades en procedimientos mínimamente invasivos, lo que fortalecerá la educación médica continua y la innovación en la República Dominicana.

Con esta iniciativa se reafirma el propósito de Farmaconal Quirúrgica y Johnson & Johnson en consolidarse como aliados confiables para la educación médica continua, a través de cursos relevantes y valiosos que acompañan a los profesionales de la salud en el desarrollo de su práctica clínica. El programa de entrenamiento incluye más de veinte horas de práctica, ajustadas al avance de cada participante, e incorpora instrucción en triangulación, disección, corte y nudos extracorpóreos e intracorpóreos.

Sobre Farmaconal Quirúrgica

Farmaconal Quirúrgica es una empresa dominicana con más de 50 años de trayectoria en la comercialización de suministros, equipos y materiales médicos, especializada en ortopedia y diversas especialidades quirúrgicas. La división ofrece soluciones integrales que incluyen acompañamiento técnico especializado durante los procedimientos, gestión logística desde la cotización y autorización con ARS hasta el despacho del instrumental, así como programas de educación continuada para mantener actualizados a los profesionales de la salud en las tecnologías más innovadoras. Su portafolio abarca áreas como reemplazos articulares, artroscopia, cirugía general, neurocirugía, cirugía endovascular, columna y otorrinolaringología, consolidándose como un aliado estratégico para médicos y centros de salud en República Dominicana.

www.farmaconal.com

Soluciones quirúrgicas de Johnson & Johnson MedTech

En Johnson & Johnson, estamos abordando los desafíos de salud más complejos y extendidos del mundo. Durante más de 100 años, hemos contribuido al avance del cuidado quirúrgico a través de nuestro portafolio innovador que abarca cierre de heridas, hemostáticos complementarios, engrapadoras y equipos quirúrgicos, robótica y soluciones digitales. Junto con clínicos y expertos en salud de todo el mundo, estamos impulsando el futuro de la cirugía para responder mejor a las necesidades de los pacientes en enfermedades metabólicas y cardiovasculares, cáncer, estética y reconstrucción.