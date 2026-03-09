Día de Mario: los videojuegos más populares del personaje que marcó generaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Mañana, 10 de marzo, se celebra el Mario Day, una fecha dedicada a Mario, el icónico personaje de Nintendo que ha acompañado a generaciones de jugadores desde su debut en Donkey Kong en 1981.

La franquicia Mario se convirtió en un fenómeno global y la icónica mascota de Nintendo ha protagonizado multitud de títulos innovadores a lo largo de sus cuarenta años de historia.

Ahora es el momento perfecto para echar un vistazo a algunos de los juegos de Mario más importantes:

Donkey Kong (1981)

Aunque el aniversario de Mario se celebra el día del lanzamiento japonés de Super Mario Bros., todos saben que este juego de plataformas para Famicom no es técnicamente el primer juego en el que apareció este icónico personaje. Debutó en el juego arcade Donkey Kong de 1981, cuando era carpintero en lugar de fontanero, y era conocido como Jumpman en lugar de Mario.

Donkey Kong es uno de los videojuegos más importantes de la historia, no solo por presentar a dos grandes íconos del videojuego —Mario y Donkey Kong—, sino también por su enorme éxito de crítica y público, que consolidó a Nintendo como un jugador clave en la industria de los videojuegos. Ni el personaje ni la compañía existirían hoy en día si no fuera por Donkey Kong y el impacto cultural que tuvo a principios de los 80.

Super Mario Bros. (1983)

Jumpman pasó a llamarse Mario y protagonizó varios juegos más a principios de los 80 (incluido Mario Bros., que presentó a su hermano gemelo, Luigi). Pero todo cambió cuando Nintendo lanzó Super Mario Bros. en 1983. Este fue el juego que popularizó tanto al personaje como a la franquicia, hasta el punto de convertirlo en un fenómeno mundial.

Para muchos, Super Mario Bros. fue la primera aventura "real" que pudieron experimentar en un videojuego. Tenía una trama real, personajes con diseños distintivos y un inicio y un final claros. Esto fue especialmente importante en Norteamérica, donde la crisis de los videojuegos de 1983 llevó a muchos críticos a descartar el medio como una moda pasajera.

Super Mario Kart (1992)

Hoy en día, Mario es conocido por dos tipos de juegos: sus plataformas (ya sean en 2D o 3D) y sus numerosos títulos derivados. Si bien Super Mario Kart no fue el primer título no basado en plataformas protagonizado por el fontanero bigotudo y sus amigos, sí es el más importante, ya que sentó las bases de lo que debería ser un spin-off de Mario.

Este singular juego de carreras utilizó el Modo 7 de la SNES para generar gráficos profundos y complejos. También priorizó la diversión adictiva del multijugador local en lugar del realismo innecesario. Con su diseño único de circuito, sus extravagantes objetos seleccionables, su caótica jugabilidad y sus diversos modos de juego, Super Mario Kart se convirtió en un éxito rotundo entre los usuarios de la SNES.

Super Mario 64 (1996)

La franquicia Mario ha hecho numerosas contribuciones significativas a la industria de los videojuegos, pero hay un título que a menudo se considera el más importante e influyente. En 1996, Nintendo lanzó su primera consola capaz de ejecutar videojuegos con gráficos 3D. Si bien no fue la primera de su tipo en el mercado, sí revolucionó el movimiento en los videojuegos con su joystick analógico y el título de lanzamiento que demostró sus capacidades: Super Mario 64.

En su primera aventura completamente en 3D, Mario podía moverse en todas direcciones gracias al joystick analógico de la N64, mucho más cómodo e intuitivo que cualquier otro juego de plataformas 3D de la época.

New Super Mario Bros. (2006)

El lanzamiento de Super Mario 64 marcó un cambio de rumbo importante para la franquicia, ya que Nintendo se dedicó a crear exclusivamente juegos en 3D durante muchos años. Esto no estuvo mal, pero los jugadores empezaron a sentir nostalgia por las clásicas entregas en 2D de los 80 y 90 que popularizaron la franquicia y al personaje. De 1995 a 2005, los únicos juegos de Mario en 2D eran colecciones de títulos antiguos o parte de otras series relacionadas, como Yoshi, Wario o Donkey Kong.

Pero Nintendo finalmente escuchó a sus fans con el lanzamiento de New Super Mario Bros. en 2006. Esta fue la primera entrega en 2.5D de la serie que también recuperó la jugabilidad de plataformas 2D de la vieja escuela.

New Super Mario Bros. fue un gran éxito y demostró a Nintendo que los juegos de plataformas 2D todavía tenían un lugar en el mercado de los videojuegos.

Super Mario Galaxy (2007)

Los juegos de Mario siempre se consideraron (erróneamente) aventuras coloridas y divertidas para niños, y poco más, hasta que el lanzamiento de Super Mario Galaxy en 2007 desmintió esa idea errónea. Este videojuego, considerado a menudo uno de los mejores de la historia, demostró que la franquicia Mario aún podía ofrecer aventuras cautivadoras y memorables, incluso 24 años después de su creación.

A primera vista, Super Mario Galaxy parece otro divertido juego de plataformas en 3D como Super Mario 64 o Super Mario Sunshine. Pero su fascinante ambientación espacial, su banda sonora de impecable orquestación y su trama y personajes sorprendentemente emotivos lo elevan a un nivel completamente nuevo.