Embarazo esposa sacó a José Ramírez del Clásico Mundial

Nelson Cruz, gerente del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, reveló la razón personal por la que José Ramírez decidió no integrar la escuadra criolla, por lo menos en la primera ronda.

“Su esposa está embarazada y podría dar a luz para la fecha de la primera ronda del clásico”, confesó Cruz durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Agregó que durante todas las conversaciones que sostuvieron con Ramírez, el tercera base de los Guardianes de Cleveland se mostró en la mejor disposición de formar parte del plantel dominicano.

“En el momento que dimos a conocer su decisión de no asistir, se le atribuyó a problemas personales, pero hoy podemos decir la verdadera causa, que es el embarazo de su esposa y él (José Ramírez) quiere acompañar a su cónyuge en ese proceso”, planteó.

Cruz no descartó la posibilidad de que José Ramírez se integre a la escuadra dominicana en la segunda ronda del clásico, en caso de que el país logre avanzar a esa etapa.

Ramírez está considerado entre los mejores jugadores de Grandes Ligas en la actualidad.

“Estructurar el equipo ideal es imposible, pero hemos conformado un equipo competitivo y lo mejor que se ha podido”, dijo. Afirmó que el 99 por ciento de los jugadores contactados dieron una respuesta positiva”.