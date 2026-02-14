En estado de emergencia gran parte de las instalaciones deportivas en centros educativos

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP- San Francisco de Macorís), deploró las condiciones en la que se encuentran gran parte de las instalaciones deportivas de los centros educativos de aquí, y llamaron a las autoridades a solucionar dicha situación o se verán en la obligación como gremio de tomar las medidas de lugar.

Robert Frías manifestó, que resulta contradictorio e indignante que luego de haberse celebrado los Juegos Escolares Deportivos 2025 en este municipio, una gran parte de sus instalaciones deportivas de los centros educativos permanezcan inhabilitadas o en condiciones deplorables.

Precisa el gremio, que recientemente tanto la provincia Duarte como la Hermanas Mirabal fueron escenarios de un evento nacional que implicó una inversión superior a los setecientos millones de pesos (RD$700, 000,000), sin embargo, la realidad que se vive en numerosos planteles educativos dista mucho de la imagen proyectada durante la celebración de dichos juegos.

En ese sentido dijo, que centros como el Liceo Nueva Esperanza, la Escuela Fermín Rosario, la Antonio Mena Pantaleón y la Lorenzo Burgos, entre otros, presentan canchas deterioradas, tableros inservibles, verjas en mal estado y superficies que representan un riesgo para la integridad física de los estudiantes, por lo que de acuerdo a sus palabras en estas condiciones, se limita significativamente la posibilidad de que los jóvenes y estudiantes de dichos planteles desarrollen sus habilidades físicas, deportivas y competitivas en un entorno seguro y adecuado.

Instalaciones deportivas

“El deporte escolar no es un lujo ni un simple complemento del currículo; es una herramienta fundamental para la formación integral del estudiantado. A través de la educación física se fomentan valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto, la perseverancia y el liderazgo. Cuando las instalaciones no reúnen las condiciones mínimas para la práctica deportiva, no solo se afecta el rendimiento físico de los estudiantes, sino también su motivación y su derecho a una educación de calidad en todas sus dimensiones”, dijo el presidente del gremio magisterial.

Deploró que mientras la propaganda y la publicidad pagadas por el INEFI abarrotaban las redes sociales y los medios de comunicación locales y nacionales, mostrando una imagen de éxito y esplendor, en muchos centros educativos la realidad sigue siendo la misma: espacios abandonados, infraestructuras deterioradas y estudiantes que observan desde la distancia una narrativa oficial que no se corresponde con su experiencia cotidiana.

“Ante la indiferencia exhibida por algunas autoridades locales, regionales y nacionales vinculadas a este tema, resulta alarmante que se normalice esta situación. No es suficiente organizar eventos de gran magnitud si no se garantiza la sostenibilidad y el mantenimiento de las infraestructuras utilizadas”, precisó Robert Frías.