¡Emoción! DN triunfa en voleibol y basket juegos de la mujer

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Santo Domingo.–

La selección de voleibol del Distrito Nacional venció en sets corridos 25-14 y 25-10 al sexteto de La Vega durante el inicio de los Juegos de la Mujer Santo Domingo 2026.

Entre las jugadoras más destacadas, Harleny de los Santos anotó 15 puntos y Yamil Moya, siete.

En otro encuentro, el combinado de San Cristóbal derrotó a La Romana en tres sets.

Los parciales finalizaron 25-7, 23-25 y 15-5. Virelys Rivera fue la más destacada con 26 puntos. En la disciplina de baloncesto, el quinteto de Costa Rica ganó un partido y perdió otro ante dos equipos dominicanos este viernes, en la primera jornada del torneo de los Juegos Deportivos de la Mujer, celebrada en el recién inaugurado multiuso de Ciudad Juan Bosch.

Las costarricenses dominaron el primer encuentro con marcador de 50-42 frente a Dominicana A.

La pívot María Montero registró 17 puntos, siete rebotes y cinco asistencias para comandar a las ganadoras.

Las visitantes también contaron con nueve puntos cada una de Adriana Zúñiga y Fernanda Gómez.

En otro partido, Dominicana B venció a Costa Rica 55-53, con actuaciones destacadas de Katherin Sena (15 puntos), Audrei Peña (14) y Vanessa Bau, quien sumó cinco puntos y 13 rebotes.

La justa internacional, que reúne a unas 680 atletas, fue inaugurada el jueves y se extenderá hasta el próximo domingo, marcando su regreso tras 10 años de receso por parte del Ministerio de Deportes y Recreación.

Los Juegos Deportivos de la Mujer están dedicados a doña Melba Segura de Grullón, y el Comité Organizador es encabezado por la campeona mundial y olímpica Marileidy Paulino.

El comité organizador del certamen es presidido por la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, mientras que la senadora por la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, se desempeña como directora operativa del evento.

Los Juegos Deportivos de la Mujer cuentan con competencias en 13 deportes, entre ellos voleibol de sala y de playa, baloncesto 5x5 y 3x3, atletismo, judo, karate, taekwondo, lucha, patinaje, levantamiento de pesas, duatlón y softbol.

Las competencias se desarrollarán en diferentes escenarios deportivos.