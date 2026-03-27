Equipos de la LM viajan a Puerto Rico

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Dos equipos de la Liga Deportiva Mercedes viajaron a Puerto Rico para sostener intercambios amistosos con igual cantidad de conjuntos de los municipios de San Juan y Mayagüez.

Los dos equipos de las categorías infantil y pequeñas ligas fueron despedidos por el dirigente deportivo, Luis Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre, en el aeropuerto internacional de Las Américas.

Mercedes informó que ambas selecciones estarán en suelo boricua por espacio de una semana, gracias a una invitación hecha por la Federación Puertorriqueña de Béisbol.

"Este viaje forma parte de la preparación de estos jugadores con miras al torneo número 57 de nuestra entidad, a celebrarse en junio próximo por lo que hay mucho entusiasmo en cada uno de ellos”, señaló Mercedes.

El combinado infantil está dirigido por Luis Alberto Mercedes Ferreiras (Raúl), quien tiene como asistente a Julio Aquino y a Heimee Ana Delia Hernández como delegada.

En tanto, las Pequeñas Ligas son comandadas por Luis Miguel Mercedes Peguero, con Manny García como asistente y Mariela Altagracia Media Contreras delegada.