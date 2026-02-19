Estados Unidos gana tercer oro olímpico en hockey femenino al vencer a Canadá 2-1

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Megan Keller remató de revés a los 4:07 del tiempo extra y Estados Unidos ganó su tercera medalla de oro olímpica en hockey femenino, al vencer a Canadá por 2-1 en los Juegos de Milán Cortina el jueves por la noche, cerrando otro emocionante capítulo de una de las rivalidades más intensas del deporte.

La capitana estadounidense Hilary Knight, en sus quintos y últimos Juegos Olímpicos, forzó la prórroga al desviar el tiro de Laila Edwards desde la línea azul a 2:04 del final. El gol fue el 15.º de su carrera olímpica y el 33.er punto que rompe el récord de EE. UU. en ambas categorías.

Con un 3 contra 3, Keller rompió el ala izquierda y superó a Claire Thompson. Enfilando hacia la red, la capitana asistente estadounidense conectó un revés que batió a Ann-Renee Desbiens por la almohadilla derecha.

Aerin Frankel detuvo 30 tiros para Estados Unidos.

Kristen O'Neill anotó un gol en inferioridad numérica para Canadá y Desbiens terminó con 31 atajadas.

Estados Unidos ya había ganado el oro en los Juegos de Nagano de 1998, los primeros en contar con hockey femenino, y en Pyeongchang de 2018. Canadá, que ganó las otras cinco medallas de oro, se conformó con su tercera plata.

Este fue el séptimo de los 12 enfrentamientos olímpicos entre ambas rivales que se decidió por un gol y el tercero que se extendió más allá del tiempo reglamentario.

Canadá remontó un 2-1 en contra al final del partido para vencer a Estados Unidos por 3-2 gracias al gol de Marie-Philip Poulin en la prórroga en los Juegos de Sochi de 2014. Estados Unidos ganó 3-2 en 2018, cuando Jocelyne Lamoureux anotó en la tanda de penaltis.