Estaría listo el Palacio, avanza Pabellón Combate

JOSÉ CÁCERES

En abril del 2024, se iniciaron los trabajos de la remodelación profunda que se realizan al Palacio de los Deportes “Virgilio Travieso”, de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en el país a partir de julio de este año.

Ayer, al mediodía, reporteros de HOY visitaron la instalación para realizar un reportaje, ver sus avances y cuanto falta para concluir y amablemente, uno de los ingenieros, dijo que no estaba autorizado por sus superiores para dejar penetrar a ninguna persona a la obra. “Gracias por entendernos”, dijo la persona.

Sin embargo, HOY amplió su radio de acción en busca de informaciones y, una fuente, afirmó en horas de la noche que aún faltan muchos trabajos por hacer, ya que no están colocadas las más de 10 o 12 mil sillas que serían instaladas, así como tampoco se ha procedido con los trabajos de colocación de las luces que llevará la obra. “Mire, periodista, ahí debe faltar cuatro o cinco meses de trabajo, ahí solo se ha trabajo en la obra gris”, explicó el informante que pidió mantener su nombre en el anonimato.

Sostuvo que pronto se agilizarán las labores.

Pabellón de Combate

Luego, HOY se trasladó al Pabellón de Combate donde pudieron comprobar que, aún están colocando algunas columnas para recibir el vaciado de concreto próximamente.

“Ahora estamos trabajando en la parte de colocación de la estructura metálica”, dijo una de las personas que trabaja en la obra.

En esa instalación se celebrarán durante los XXV Juegos Centroamericanos las competencias de todos los deportes de combates como Karate, Judo, Boxeo, Lucha Olímpica.