Fedovoli dedica su asamblea a Villalona

La Asamblea General Ordinaria de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) se llevará a cabo mañana, orientada primordialmente hacia la capacitación y el fortalecimiento institucional de sus miembros.

El licenciado Alexis García, presidente de Fedovoli, resaltó que, en un gesto de reconocimiento la misma estará dedicada al ingeniero Rafael Villalona Calero, un tradicional aliado de esa disciplina. A la actividad, prevista para iniciar a las 9:00 de la mañana en el salón de conferencias del Centro Regional para el Desarrollo del Voleibol, están convocados los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de organismo, se espera una gran asistencia de deportistas y dirigentes para apoyar el reconocimiento a Villalona.