Fernando Hasbún, electo presidente de Honor de Safamrd

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (Safamrd) anunció ayer la escogencia del empresario de la televisión, presidente del Grupo SIN, Fernando Hasbún, como presidente de Honor de la XIV Ceremonial 2025 a celebrarse el 30 de este mes en el Auditorio del Pabellón de la Fama en el Centro Olímpico.

Los organizadores indicaron que Fernando Hasbún, presidente del Grupo SIN, dueño del cinturón Negro en Kyokushinkai, Premio al Mérito Periodístico 2025, es un referente indiscutible del periodismo televisivo moderno en la República Dominicana.

El ceremonial, una tradición ya esperada por la familia de las Artes Marciales, cuenta, hasta ahora, con el apoyo de Fundación Macarrulla y el Grupo Corripio.

Explicaron que la trayectoria profesional, marcada por la innovación, el rigor informativo y el compromiso con la verdad, por Hasbún y su equipo, han transformado el panorama comunicacional del país, son de los atributos que adornan al elegido.

“Como presidente del Grupo SIN, lidera espacios emblemáticos como Noticias SIN y El Informe, consolidando un estilo periodístico ético y de alto impacto social”, apuntaron los directivos del Safamrd. “Pronto continuaremos anunciando otros inmortales y los reconocimientos”, añadieron. Hasbún inició su carrera en los años 70 en Teleantillas.