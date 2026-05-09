Feudri arriesga hoy invicto ante Mauro Perales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El boxeador dominicano Feudri Franco, lo mismo que rival mexicano, Mauro Perales, superaron la prueba del pesaje y dejaron preparado el escenario para el esperado combate que protagonizarán la noche de este sábado en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz.

Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing, anunció que la transmisión en vivo estará disponible a través del canal oficial de YouTube de Shuan Boxing, llevando toda la acción directamente a los fanáticos alrededor del mundo.

Franco, nativo de San Cristóbal, subirá al cuadrilátero con la misión de conservar su invicto como boxeador profesional, mientras que Perales ha declarado que pondrá la primera mancha en el récord inmaculado del dominicano. “Estoy listo para la guerra de puños”, ha planteado el púgil azteca, quien presenta foja de 15 triunfos, 11 de ellas por la vía del nocaut, con cinco derrotas. Viene de vencer a un dominicano, Angel Cruz, y lo hizo antes del límite. El dominicano Franco es un boxeador en ascenso, que presenta un palmarés de 6-0.