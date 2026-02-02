FIA Americas Awards reconoce a Cifre y Najri

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ciudad de Panamá, Panamá

Los pilotos Luis Cifre Pellerano y Alfredo Najri fueron galardonados en la 13va. Gala FIA Americas Awards, celebrada en un hotel céntrico de ésta ciudad el pasado sábado 31 de enero, ante la presencia de más de 30 pilotos y presidentes de federaciones de los países del continente americano.

Cifre en Kartismo y Najri en automovilismo recibieron el premio de los pilotos más sobresalientes del 2025 de la mano de presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), Adriano Abreu Sued.

El ejecutivo resaltó la actuación de los pilotos dominicanos durante la pasada temporada.

“Sin duda, el trabajo realizado por Luis Cifre ganando la categoría Jr. de kartismo y participando en el FIA Trophy Academy en Europa lo hace merecedor de tal distinción, así mismo Alfredito Najri quien se coronó campeón de la categoría V8 internacional en el campeonato del GT Challenge, puso nuestra bandera en alto y es un orgullo para nosotros hoy verlo brillar en este escenario que honra los mejores pilotos del continente americano durante una temporada completa”, expresaba Abreu al ser abordado por la prensa local.

El momento de presentación de los pilotos dominicanos comenzó con un audiovisual en pantalla gigante para todos los presentes que reflejaba la dominicanidad con paisajes de la isla, exponiendo su fortaleza turística y complementado con imágenes de distintos momentos de acción de los pilotos premiados en sus distintas áreas de competencia, al compás de la contagiosa música del maestro Juan Luis Guerra.

En el evento estuvieron presentes todas las autoridades de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) de la región.

Entre los presentes durante la actividad estuvieron: Daniel Coen, Vicepresidente de FIA Norte , Fabiana Flosi de Ecclestone, vicepresidenta de la FIA Sur América, Dante Pescetto presidente de NACAM FIA.Cifre, se hizo acompañar de su padre, Luis Alberto.