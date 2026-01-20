Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dahyam Cabral ha consolidado en los últimos años una destacada carrera como coach profesional de karting, con un historial comprobado de formación de pilotos campeones y subcampeones en múltiples categorías competitivas, como resultado directo de su trabajo técnico, estratégico y metodológico como entrenador.

De manera paralela a su actividad continua como piloto, Cabral ha ampliado progresivamente su rol dentro del kartismo, incorporando de forma activa la formación, preparación técnica y dirección estratégica de jóvenes pilotos. Su experiencia en pista ha sido aplicada directamente al desarrollo del rendimiento, la toma de decisiones y la ejecución competitiva de los pilotos que entrena.

Su metodología de coaching se basa en el análisis técnico del rendimiento, la preparación mental, la estrategia de carrera y el acompañamiento continuo del piloto, permitiendo obtener resultados medibles, verificables y sostenidos en el tiempo.

Entre los logros más recientes de pilotos entrenados por Cabral se destaca el desempeño de Zayne Burgess, quien obtuvo un resultado sobresaliente en el IAME Grand Final México 2024, en la categoría Mini Swift, tras un proceso de preparación técnica y estratégica liderado directamente por Cabral. Con esta victoria, Burgess aseguró además su clasificación directa al Mundial de IAME en la categoría, consolidando resultado de alto nivel.