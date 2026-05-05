Fiscalía presenta cargos contra Tiger Woods por un accidente de tráfico

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Los fiscales del condado de Martin leyeron este martes los cargos formales por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas contra el golfista Tiger Woods, quien no acudió a la audiencia celebrada en un tribunal de Stuart (Florida), a unos 170 kilómetros al norte de Miami.

Woods, de 50 años, es acusado de cargos relacionados con un accidente ocurrido el pasado 27 de marzo en Jupiter.

Ese día, el golfista fue detenido con síntomas de deterioro físico, sudando «fuertemente» y caminando de forma «letárgica», según los agentes de Policía, que dijeron que llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide.

Aunque no dio positivo en la prueba de alcoholemia, se negó a someterse a una prueba de orina y fue acusado de conducir bajo la influencia de sustancias.

La Fiscalía formalizó este martes los cargos contra el deportista durante la primera audiencia del juicio, en el que también se leyeron las fechas del proceso que tiene lugar en el condado de Martin.

¿Qué viene en el proceso contra Tiger Woods?

La siguiente vista está programada para el martes 12 de mayo, donde se determinará si el caso sigue adelante o ambas partes lo resuelven con un acuerdo de culpabilidad.

Woods, quien se ha declarado inocente, se encuentra actualmente fuera de Estados Unidos y no regresará hasta el sábado, según indicó su abogado a medios locales.

El golfista anunció días después del accidente que se apartaba temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud, tras lo que recibió permiso judicial para marcharse a un país que no ha sido desvelado.

Woods está alejado de los campos desde 2024, recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y también de su séptima operación de espalda.

Sin embargo, había sondeado la idea de participar en el Masters de Augusta, el primer ‘grande’ de la temporada que tuvo lugar en abril, lo que hubiese marcado su retorno tras casi dos años de inactividad.