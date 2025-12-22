Cibao FC cierra ganando el clásico ante Pantoja

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La tropa naranja de Cibao FC venció dos goles por cero al club Atlético Pantoja en el estadio universitario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en Santiago de los Caballeros.

La primera mitad fue bien jugada por ambos oncenos, donde los porteros fueron determinantes para irse al descanso con empate a cero. Los cibaeños sacaron ventaja en el partido en los últimos minutos con dos goles.

El primero fue en propia meta para los guerreros de Pantoja por Jordan Montezuma al ochenta y siete. Seis minutos, depués apareció el lateral zurdo Edwarlyn Reyes

para el dos por cero final.

El club Atlético Pantoja terminó en la primera posición de la fase regular con cuarenta y tres puntos y vio cortada la racha de nueve triunfos al hilo.

Cibao FC culminó en el segundo con cuarenta y uno y acumulan nueve encuentros sin perder.

Los guerreros de Pantoja aseguraron un cupo en la Caribbean Shield del 2026 tras ganar la fase regular de la LDF. Cibao ya había logrado su cupo.