España, dolida sin Aitana Bonmatí, antes de la final de la Liga de Naciones Femenina

España defenderá su título de la Liga de Naciones Femenina tras la decepción de perder a una de sus mejores jugadoras a solo dos días de la final.

La tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, se fracturó la pierna en un entrenamiento el domingo y no jugará el partido de vuelta del martes contra Alemania en Madrid. Los equipos empataron 0-0 en la ida el viernes en Alemania.

"Es una pérdida enorme", declaró el lunes la seleccionadora española, Sonia Bermúdez. "Ayer estábamos un poco decaídos porque es duro cuando una compañera se lesiona. Esperamos que se recupere lo antes posible. El equipo está bien y sabe que tendrá todo el apoyo del mundo. Queremos dedicar la victoria a las lesionadas. Aitana quería estar en la final con nosotras, pero debemos priorizar la salud de las jugadoras".

Bonmatí cayó de forma incómoda en un choque accidental durante el entrenamiento y las pruebas diagnosticaron una fractura del peroné izquierdo de la centrocampista.

“Ausencias como la de Aitana te descolocan, porque a nadie le gusta ver a una compañera lesionada y sufriendo”, dijo la capitana española, Irene Paredes. “Pero vamos a seguir adelante, tenemos otras jugadoras y todas son capaces de aportar”.

“Bonmatí es una de las mejores jugadoras del mundo en este momento, y aun así, España está en posición de reemplazar a todas”, declaró el seleccionador alemán, Christian Wück.

España ha llegado a la final de los últimos cuatro grandes torneos. Venció a Inglaterra en el Mundial Femenino de 2023 y superó a Francia en la Liga de Naciones Femenina de 2024. Cayó ante Inglaterra en la tanda de penaltis en la final de la Eurocopa 2025 en julio.