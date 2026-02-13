¡Gran logro! Inauguran Centro de Desarrollo de Fútbol

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El fútbol dominicano dio un gran paso de avance, con la inauguración del Centro de Rendimiento de Desarrollo, en San Cristóbal, donde los jóvenes que gustan jugar el principal deporte del mundo, tendrán la oportunidad de desarrollarse. El evento fue engalanado con la presencia de las autoridades del país, encabezadas por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Deportes Kelvin Cruz, Hipólito Mejía -expresidente de la República y Pura Castilla -gobernadora de San Cristóbal.

El Comité Ejecutivo de la FDF, encabezado por José Francisco Deschamps, Manuel Estrella -presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, Doña Janet Rivera, Garibaldy Bautista del COD y exrepresentante y representantes de la FIFA y Concacaf. El CAR de la FDF cuenta con canchas, con las medidas de la FIFA, habitaciones y oficinas para los técnicos.

Es un complejo moderno y de altos estándares para el desarrollo del fútbol, cuya inversión es de 4,817,071 dólares. Además, cuenta con el edificio de mantenimiento con sus almacenes para maquinarias, y baños y vestidores.