Guía completa del nuevo corredor de la Avenida Independencia: rutas, paradas y cómo funcionará

El Gobierno dominicano inauguró el nuevo corredor de autobuses de la Avenida Independencia, un proyecto que moderniza el transporte público en Santo Domingo y beneficiará a más de 40,000 pasajeros diarios.

Rutas y recorrido

• El corredor cubre 18 kilómetros desde el kilómetro 12 de Haina hasta el Parque Independencia.

• Conecta además con la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y estaciones del Metro de Santo Domingo, gracias a una tarifa integrada.

• El servicio funcionará de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., con intervalos de 5 a 7 minutos entre autobuses.

Paradas

• El corredor cuenta con 82 paradas señalizadas a lo largo de la ruta.

• Estas paradas están distribuidas estratégicamente para facilitar el acceso a barrios, centros de trabajo y servicios públicos.

Tarifa y pago

• El costo del pasaje es de RD$35.

• Se puede pagar en efectivo o mediante tarjetas Visa y Mastercard.

• La tarifa es integrada, lo que permite realizar transbordos con el Metro sin costo adicional.

Flota y tecnología

• El corredor opera con 68 autobuses modernos, cada uno con capacidad para 90 pasajeros.

• Los vehículos cuentan con monitoreo GPS y los conductores han recibido capacitación especial para garantizar seguridad y eficiencia.