PN y jugador Berroa entregan utilerías en barrio Las Cañitas

La Policía Nacional realizó una jornada de orientación y entrega de utilería deportiva en el sector Las Cañitas teniendo como invitado al joven pelotero de las Águilas Cibaeñas Steward “Kosovo” Berroa, oriundo de esa comunidad.

“La actividad forma parte de las acciones sociales que desarrolla la Dirección de Deportes de la Policía con el aval del director, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y el respaldo de la ministra de Interior y Policía,

Faride Raful, quien impulsa la expansión del Fútbol Callejero 3x3 en los barrios vulnerables”, señaló el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la institución

Durante la jornada fueron entregadas porterías y balones de fútbol 3x3, docenas de pelotas de béisbol, y dos balones de baloncesto para apoyar el trabajo de las organizaciones deportivas locales, incluyendo el Club Las Cañitas, dirigido por Raúl Vásquez.

Kosovo, quien está teniendo una destacada partición en el torneo de Invierno y que en las grandes ligas pertenece a los Cerveceros de Milwaukee, compartió con los niños y adolescentes del barrio, motivándolos a perseguir sus metas y a mantenerse firmes frente a las dificultades.