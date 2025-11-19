Selección Dominicana empató en Concacaf Series para cerrar el 2025 invicta en casa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana sumó un empate a cero ante Martinica la noche de este martes en el estadio Cibao FC de la ciudad de Santiago de los Caballeros, partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Concacaf Friendly Series 2025-26. El combinado quisqueyano marcha segundo con cuatro unidades en el certamen que se reanudará en marzo y de esta manera cerró el año de manera invicta jugando como local.

Este compromiso fue el último de la Selección Dominicana por el año 2025 en el que compitió por Eliminatorias Concacaf Mundial FIFA 2026, debutó en Copa Oro y desarrolló giras por Jordania y Malasia donde chocó ante Uruguay.

En la primera mitad la Sedofútbol dominó a partir de la posesión de la pelota que le permitió generar algunas ocasiones como el remate de Joao Urbáez que atajó de manera espectacular el guardamenta rival y otro disparo de media distancia de Ronaldo Vásquez que se fue desviado ya en el cierre del primer tiempo.

Selección Dominicana

Jimmy Kaparos tuvo que salir sustituido tras lesionarse una de sus rodillas en una acción donde retrocedió en velocidad para cortar un ataque oponente. Su lugar fue tomado por Omar De La Cruz.

En el arranque del tiempo complementario Dominicana encontró una opción bastante clara cuando por derecha Vásquez soltó un pase para Dorny Romero quien no pudo empujar la pelota hacia la red y su contacto se fue por fuera.

Oscar Ureña recibió el balón cerca del balcón del área y rápidamente se sacó un par de defensores para golpear con el empeine, pero la trayectoria fue por fuera cuando el reloj indicaba los 55’ minutos.

A los 78’ Edison Azcona ingresó al área con un par de regates por el costado izquierdo para sacar un remate de derecha que se encontró con la pierna de un defensor, el rebote le quedó a Ureña que también golpeó de primera pero el arquero Theo De Percin reaccionó para tapar y el rebote lo percutó Vásquez por encima del travesaño.

Xavier Valdez; Jimmy Kaparos (Omar De La Cruz 33’), Edgar Pujol, Noah Dollenmayer; Joao Urbáez (Charbel Wehbe 67’), Pablo Rosario (C), Heinz Morschel, Edison Azcona (Juan Familia 79’); Dorny Romero (Juan Carlos Pineda 67’), Erick Japa (Oscar Ureña 46’), Ronaldo Vásquez.

Tras las dos primeras jornadas del Grupo A de la Concacaf Friendly Series 2025-2026 Cuba suma seis puntos, República Dominicana es segunda con cuatro, San Vicente y las Granadinas tiene tres, Martinica es cuarta con un punto y cierra Santa Lucía sin sumar.

Esta competición continuará en marzo de 2026 cuando se disputen las fechas tres y cuatro para definir las posiciones finales del grupo.