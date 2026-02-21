Es una tradición
Selección dominicana de Fútbol Sub-23 inicia amistoso en Cap Cana
Los partidos serán entre los clubes internacionales norteamericanos Las Vegas Lights FC y canadiense Inter Toronto, en el campo de Cap Cana
Cap Cana, La Altagracia.
Como parte de su pretemporada 2026, los clubes internacionales norteamericanos Las Vegas Lights FC y canadiense Inter Toronto, darán inicio a una serie de tres encuentros amistosos FIFA, el primero frente a la selección dominicana de futbol Sub-23 en la Ciudad Destino Cap Cana.
Como cada año en esta temporada, Cap Cana Ciudad Destino recibe clubes juveniles y profesionales del más alto nivel internacional para entrenamientos, lo que representa un gran posicionamiento para la marca país y para el destino en sí, albergando a selecciones y equipos de lujo.
Estos encuentros vienen además a complementar la oferta turística deportiva de Cap Cana que busca constantemente la manera de mantener un espacio armonioso, de entretenimiento y de calidad para la comunidad que conforma el destino. La Ciudad Destino promueve estas actividades a través de la marca Cap Cana Sports City, que cuenta con una trayectoria comprobada como sede de pretemporadas y eventos internacionalesque ofrece mucho más que una infraestructura deportiva, formando parte del desarrollo y auge del turismo deportivo que promueve Cap Cana.
Los partidos amistosos FIFA entre los clubes internacionales y laselección nacional comentaron ayer viernes 20 entre Las Vegas Lights FC, propiedad del ex jugador de Grandes Ligas José Bautista, se mida a la Selección Nacional Sub-23; el martes 24. Las Vegas Lights FCirá frenteal Club Atlético Pantoja de la Liga Dominicana de Fútbol, y en la fecha de cierre, viernes 27 de febrero, Las Vegas Lights FC jugará versus Inter Toronto.
Gustavo Rodríguez
Cap Cana Sports City ofrece una experiencia, diseñada para un entorno profesional, estructurado y eficiente, integrando deporte, hospitalidad y destino.