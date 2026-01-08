Gimnasia en apuros, Karate ve poca planificación en trabajos

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Una consulta hecha ayer a tres presidentes de Federaciones Deportivas Nacionales sobre cómo ven los trabajos de organización y montaje de los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en el país a partir del 24 de julio, afirmaron que “hay urgencias que atender; mejorar la planificación deportiva y que el presidente Luis Abinader está cumpliendo”.

Quienes así se expresaron fueron el licenciado Edwin Rodríguez, presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia; José Luis Ramírez, presidente de la Federación Domincana de Karate y Antonio Acosta, presidente de la Federación Dominicana de Lucha y expresidente del Comité Olímpico. Edwin Rodríguez manifestó que recibió unos siete millones de pesos de manos del Ministerio de Deportes el año pasado para la preparación de los atletas y los valoró.

Sin embargo, aseguró que al no concluirse, aún, los trabajos de remodelación del Pabellón de Gimnasia, sus atletas hoy están en un limbo deportivo.

“Ya no regresamos más a entrenar a San Cristóbal, ha sido un proceso muy tortuoso, hemos invertido mucho en pasajes en autobuses para que puedan entrenar y ya llegó el momento de que regresen a su casa original”, precisó.

Sostuvo que como presidente de la Federación está trabajando sin descanso en el arreglo de la fosa en el Pabellón de Gimnasia que se quemó y eso es vital para los entrenamientos.

“No tuve diciembre con mi familia por estar entregado a esos trabajos, me informaron que me entregarían el Pabellón en esta primera quincena y veo que hay cosas aún por terminar”, expuso Rodríguez.

José Luis Ramírez, de Karate

De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, declaró que sus 22 atletas están entrenando en el Albergue Olímpico y el otro grupo de Kata, lo hace en otros lugares.

“El Estado ha cumplido con el montaje de los Juegos, han dado los fondos para entrenar los atletas. Sin embargo, veo mucha preocupación por la falta de planificación deportiva con las federaciones y eso es grave”, acotó.

Dijo que, siendo sincero, hoy solo ve a algunos deportes con capacidad para dar la batalla en los Juegos y mencionó a Voleibol, Judo, Atletismo y Pesas.

“Esto no es un ataque a nadie, es una reflexión a siete meses de los Juegos”, dijo Borola.

Comentó que la Federación de Karate llevará unos 18 atletas a buscar medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

Antonio Acosta, de Lucha

Mientras que el presidente de la Federación Dominicana de Lucha, Antonio Acosta, proclamó que su deporte está entrenando a todo vapor en sus instalaciones.

“El Gobierno de Abinader está cumpliendo con los Juegos, yo apoyo el evento porque fue en nuestra gestión que se dio el aval para buscar la sede”, narró Acosta.

Aseguró que he recibido 8.5 millones de pesos para los entrenamientos de sus atletas.

“Esperamos que el sector federativo aportará las medallas de calidad que espera el pueblo dominicano para ese evento internacional”, precisó el expresidente del COD.

Se mostró esperanzado de que para este 2026 recibirá una mayor asignación de fondos para continuar con la preparación de los atletas.

“Aspiramos a entregarles al país unas 10 medallas en los Juegos Centroamericanos”, añadió Acosta.