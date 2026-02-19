¡Por más gloria! Bernardo pie, tras su tercera medalla de oro

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan un escenario ampliamente conocido por el dominicano Bernardo Pie.

El nativo de Bayaguana se prepara para su cuarta participación en el evento multideportivo regional, cuya próxima edición se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de este 2026 enn la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana.

“La meta es darle a mi país otra medalla de oro, para hacer sonar, una vez más, el himno nacional” , afirma el laureado atleta de taekwondo.

En ninguna de sus tres participaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Bernardo ha terminado sin subir al podio.

Tres medallas, dos oros y una plata, han sido el resultado de sus actuaciones en Veracruz 2014 (segundo lugar), Barranquilla 2018 (primer lugar) y San Salvador 2023 (primer lugar).

El reto que ahora se le presenta es el de prolongar su reinado como campeón en menos 68 kilogramos cuando inicie su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Será un gran honor la oportunidad de volver a representar a mi país y hacerlo aquí, frente a la gente que apuesta por uno y que no siempre puede vernos competir en casa”, planteó Pie, quien en San Salvador 2023 revalidó su condición de campeón centroamericano y del Caribe.