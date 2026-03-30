Gobernadora de Valverde preside organismo boxeo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Paulino Pérez

MAO, Valverde. El comité organizador de la VI Copa de Boxeo Internacional es presidido por la gobernadora de la provincia Valverde, Martha Collado, tras ser juramentada por el dirigente federado y presidente de la Asociación Boxeo de Santiago, profesor Miguel Martínez, en representación del presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Rubén García.

La juramentación fue realizada en el despacho de la gobernadora.

Collado, luego de ser juramentada, garantizó el éxito del evento, al cual han sido invitados varios países del área Centroamericana y Caribe.

La jornada de boxeo se celebrará del 11 al 16 de mayo próximo y tendrá como escenario la cancha techada del club Tresi, del municipio Mao.

La funcionaria proclamó que trabajarán sin descanso con todos los miembros del comité organizador para garantizar el éxito total de la actividad.

Acompañan a la representante del Poder Ejecutivo, en el comité organizador, el presidente de la Asociación de Boxeo de Mao, Elvin Fernández, como vicepresidente; el magistrado Cristian García, secretario; Cristian Santos, tesorero.

Igualmente, Richard Solano, director general; y como asesores, Víctor Almonte, presidente y Víctor Bladermir Santos, de la Unión Deportiva de Valverde, entre otras figuras.

El torneo internacional de boxeo será celebrada en el municipio cabecera Mao, provincia Valverde, en el noroeste dominicano.