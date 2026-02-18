¡Gran legado! José Ramírez es un ídolo en Cleveland

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Brian Murphy

Lasmayores.com

Cuando José Ramírez firmó una extensión de contrato a largo plazo con los Guardianes en el 2022, entre los objetivos que se propuso estaba ganarse algún día un lugar en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional, representando a Cleveland.

Ahora que su nueva extensión de siete años con los Guardianes está a punto de concretarse, ¿cómo avanza Ramírez hacia esa meta?

La nueva extensión de contrato de Ramírez llegará hasta el 2032, su temporada con 39 años y su campaña número 20 en las Mayores.

Ramírez ya debería tener asegurado un lugar en el Salón de la Fama de los Guardianes.

Obviamente, los criterios para ingresar a Cooperstown son distintos, pero también va bien encaminado en ese frente a medida que se acerca al primer año de su nuevo contrato.

Veamos cómo se compara Ramírez con antesalistas que ya han sido exaltados al Salón, con algunos datos clave proporcionados por el gran equipo de investigación de MLB.com.

• Ramírez tiene un OPS+ de 131 a lo largo de su carrera. Eso lo empataría con Wade Boggs en el sexto lugar entre los antesalistas principales que ya están en el Salón de la Fama (mínimo del 50 % de los juegos disputados en la esquina caliente). Ramírez se ubicaría por delante de miembros del Salón como Ron Santo (125), Scott Rolen (122) y su compatriota Adrián Beltré (116).

• A lo largo de sus primeras 13 campañas en Grandes Ligas, Ramírez acumula más bWAR que varios miembros del Salón que tenían a las mismas alturas de sus carreras, incluidos Beltré (52.4), Paul Molitor (49.9) y Brooks Robinson (42.8).

• Ramírez ha registrado ocho temporadas con al menos 4.0 de bWAR, apenas dos menos que las que lograron Robinson y Beltré a lo largo de sus carreras, entre los antesalistas principales que están en el Salón de la Fama.

José Ramírez ha sido finalista al premio de más MVP en varias ocasiones.

El dominicano Ramírez, por supuesto, debe seguir produciendo en las próximas campañas para reforzar unas cifras ya de por sí impresionantes.