Grand slam de Murakami lleva a Japón a la victoria por 9-0 sobre Chequia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El campeón defensor, Japón, derrotó a Chequia por 9-0 el martes en el último partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol en el Tokyo Dome.

A pesar del marcador, no fue fácil para Japón, que terminó 4-0 en la fase de grupos. Los checos, medallistas de bronce del Campeonato Europeo de 2025, terminaron 0-4.

Japón, que se mantuvo sin anotar durante siete entradas, se adelantó con nueve carreras en la octava. Teruaki Sato anotó gracias a un doble de Kenya Wakatsuki y a un error en tiro del jardinero derecho checo William Escala. Ukyo Shuto añadió un jonrón de tres carreras y Munetaka Murakami coronó la entrada con un grand slam.

El pitcheo checo rindió la mayor parte de la noche, ya que Japón dio descanso a Shohei Ohtani para prepararse para los cuartos de final en Estados Unidos.

El abridor checo Ondrej Satoria mantuvo a Japón sin carreras durante 4 2/3 entradas, muy incómodo con su lanzamiento, casi siempre entre 68 y 75 mph. Su recta apenas roza las 80 mph.

Dispersó seis hits y ponchó a tres en 67 lanzamientos.

Su reemplazo, Michael Kovala, mantuvo a Japón sin carreras en la séptima, pero tropezó en la octava y cargó con la derrota. La victoria fue para Yumeto Kanemaru.

Satoria es famoso en Japón. Ponchó a Shohei Ohtani con tres lanzamientos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 en Tokio, pero esta vez no pudo con Ohtani.

Japón ya tenía asegurado su lugar en los cuartos de final, por lo que Ohtani descansó y no pudo enfrentar a Satoria.