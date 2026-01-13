Grizzlies estarían abiertos a ofertas por Ja Morant

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Según Shams Charania de ESPN, los Memphis Grizzlies están abiertos a recibir ofertas de traspaso por Ja Morant. Varios equipos están interesados, según Charania, y los Grizzlies buscan selecciones del draft y jugadores jóvenes a cambio.

Kevin O’Connor de Yahoo Sports destacó a Miami, Minnesota y Sacramento como posibles opciones de traspaso.

A pesar de estar abiertos a traspasar a Morant, el equipo también está dispuesto a retener al base de 26 años.

La disposición a traspasar a Morant, quien en su momento fue considerado un jugador franquicia, llega tras el traspaso de Trae Young por parte de los Atlanta Hawks a los Wizards en los últimos días y el traspaso de Luka Donccic por Anthony Davis por parte de los Dallas Mavericks la temporada pasada.

Morant tiene contrato con los Grizzlies hasta la temporada 2027-28.

Es elegible para firmar una extensión de tres años por 178 millones de dólares este verano.

LeBron usará parche

Cuando LeBron James salte a la cancha el lunes en la ciudad donde comenzó su carrera en la NBA en 2003, su uniforme de Los Angeles Lakers lucirá un detalle especial para conmemorar la ocasión.

El jersey de James tendrá un parche colocado en la parte superior derecha del pecho para celebrar su histórica temporada número 23 en la NBA.

El parche presenta la silueta de su tradicional lanzamiento de tiza antes del partido y tres franjas de colores que representan a las franquicias en las que ha jugado: Cleveland, Miami y Los Ángeles.

Después de cada juego que dispute James, el encargado del equipamiento de los Lakers retirará el parche de su uniforme, lo fechará y lo enviará a la planta de producción de Topps en Dallas.