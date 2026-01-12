Nick Hardt jugará con RD en Copa Davis

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El jugador Nick Hardt regresa a la selección de tenis de República Dominicana para jugar la Copa Davis, evento a celebrarse entre los días 6 y 7 de febrero del presente año en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, totalmente gratis para el público.

Nick hizo el anuncio oficial en sus redes sociales.

“Tras varios años, vuelvo a integrar el equipo de Copa Davis de mi país. En febrero competiremos en Santo Domingo ante Letonia”, dijo.

Agregó que: “representar a mi nación siempre es un honor y una gran responsabilidad”, manifestó Hardt, quien también es parte del programa Creso. Junto a su mensaje, Nick posteó un grupo de fotos, con la Bandera Nacional, además de varios de sus compañeros, entre ellos el otrora tenista Víctor Estrella, José “Bebo” Hernández, Peter Betran, Roberto Cid, José Olivares y el capitán Jhonny Berrido.

Hardt, quien tuvo su mejor ranking en agosto del 2024, con 177 puntos, no juega con el equipo de Copa Davis desde 2023, cuando el cuadro nacional jugó ante Mónaco.

En octubre de ese mismo año, Nick jugó en los Juegos Panamericanos de Chile, en Santiago. Junto a Roberto Cid, ganaron la medalla de bronce en dobles, tras vencer a la dupla de Costa Rica Rodrigo Crespo y Jesse Flores.

Entre las lesiones y su gira internacional, Nick no había podido integrarse al equipo nacional.

Esta semana el capitán del equipo nacional, Jhonny Berrido, anunciará el equipo que jugará ante Letonia los días 6 y 7 de febrero del presente año.